Отзывы

Трофимова Светлана Николаевна

Выражаю огромную, не имеющую границ благодарность, оперирующему меня доктору Третьякову Владимиру Владимировичу, за уникальные руки, которые справляются с самыми сложными операциями, за высочайший профессионализм, чуткое отношение к пациентам, внимание и доброту. Также благодарю весь младший персонал за терпимость, отзывчивость, теплоту и внимательность.

Грачева Людмила Владимировна

Хочу выразить огромную благодарность коллективу больницы им. А.к. Ерамишанцева. С 14 по 19 апреля 2021 я находилась в отделении травматологии, проводили эндопротезирование правого коленного сустава. Остались самые хорошие впечатления. Палаты чистые, медицинские сестры приветливые, врачи профессиональные. Особенно хочу отметить великолепного хирурга-травматолога-ортопеда Третьякова Владимира Владимировича за преданность своему делу, внимание, чуткость. Доктор — настоящий профессионал своего дела. Его готовность дать исчерпывающий ответ на любые возникающие в связи с операцией вопросы, доброжелательное отношение и внимание вселяют уверенность даже в самого переживающего пациента. Спасибо Вам огромное за Ваш тяжелый труд.

Теникова Людмила Викторовна

Хочу сказать большое человеческое спасибо вашей клинике за высокий профессионализм и чуткое отношение к пациентам. Особую благодарность хотелось бы выразить Третьякову Владимиру Владимировичу, хирургу с золотыми руками. Спасибо Вам за успешно проведённую операцию. Также хотелось бы отметить работу заведующего отделением, Папояна Ваагна Саргисовича, его внимательность, компетентность и доброжелательность.

Жуков Владимир Георгиевич

Хочу поблагодарить всех сотрудников травматологического отделения и персонально доктора Третьякова Владимира Владимировича за эндопротезирование моего тазобедренного сустава. Благодаря Вашему, Владимир Владимирович, профессионализму я — не лежачий больной. Я хожу! А вновь обрести эту возможность в преклонном возрасте — большое счастье! Желаю Вам доброго здоровья! Пусть благодаря Вашему труду ещё множество пациентов обретут возможность нормально ходить.

Юркевич Владимир Васильевич

У меня была операция протезирование тазобедренного сустава, которую проводил доктор Владимир Владимирович Третьяков. Как только меня ввезли в операционную я попал в сферу высоко организованной научно организованной технологии. Здесь нет ничего постороннего, все знают свои обязанности и выполняют их. Краткие указания анестезиолога выполняются мгновенно. Все работает как швейцарский хронометр. Тишина, входит Владимир Владимирович, одно замечание и операция началась. Каждое движение это синтез обширных научных знаний огромной практики и поразительной интуиции. Это истинный профессионал. Перед такими людьми можно только преклоняться. Операция прошла великолепно еще один весьма пожилой человек получит возможность свободно ходить и радоваться жизни. Низкий поклон за твердую руку и отзывчивую душу. Юркевич Владимир Васильевич

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Ушнова Наталья Яковлевна

Дополняю отзыв, который писала ранее, хочу сказать огромное спасибо Владимиру Владимировичу за возможность ходить без боли! Делала у Владимира Владимировича операцию по замене тазобедренного сустава, прошло уже полгода и чувствую себя хорошо, нога больше не беспокоит, восстановление прошло успешно!

Апасова Надежда Владимировна

Хочу поблагодарить Владимира Владимировича, как великолепного специалиста своего дела. Поставил меня на ноги. Тройной перелом со смещением 27 марта 2021. Сложно найти специалиста, который любит свою работу и делает ее великолепно. Переживает за своего пациента, наставляет как и что надо делать, чтобы быстрее ходить. Главное себя не жалеть после операции, ну совсем немножко пока находитесь в больнице в руках такого врача. А потом надо взять себя в руки и разрабатывать ногу. Врачу тоже приятно, когда его пациенты быстрее встают на ноги. Он ими гордится. А мы гордимся такими врачами как Вы Владимир Владимирович!!! Спасибо Вам огромное!!! Ваша пациентка Надежда.

Крутова Л. Д.